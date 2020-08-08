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Sivas'ta çıkan yangında 3 samanlık ile 2 ahır küle döndü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen yangında 3 samanlık ile 2 ahır küle döndü.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen yangında 3 samanlık ile 2 ahır küle döndü. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken can kaybı ve hayvan telefi yaşanmaması teselli kaynağı oldu.



Yangın, Ulaş ilçesi Karaşar köyünde saman makinesinden kıvılcım çıkması sonucu meydana geldi. Bir anda alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine Sivas Belediye ve Ulaş Belediyesi İtfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangında can kaybı ve hayvan telefi yaşanmazken dumandan etkilenen itfaiye erlerine olay yerine müdahalede bulunuldu. Yangında 3 samanlık ve 2 ahır küle döndü.

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