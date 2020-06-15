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Sivas'ta ciple otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ta ciple otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara kara yolu Adliye Sarayı kavşağında meydana geldi.

Sivas'ta ciple otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara kara yolu Adliye Sarayı kavşağında meydana geldi. M.B. yönetimindeki 06 BCC 925 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 34 VL 9476 plakalı cip henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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