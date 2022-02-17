Sivas'ta Çocuk İhmal ve İstismar semineri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Sivas Müftülüğü bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine yönelik “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi” konulu seminer düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde çocuk ihmali ve istismarı kavramları ile sebep ve sonuçlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Seminere online katılan İstanbul İl Müftülüğü Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni Merve Koca, ailelerin mahremiyet eğitimi konusunda bilinçli olması gerektiğine değinerek, istismarın çeşitleri konusunda bilgiler verdi.

Seminer programı kapsamında İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş da çocuk ihmali ve istismarı kavramları ile alakalı katılımcılara bilgi verdi.