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Sivas'ta CSO rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Sivas’ta sahne aldıSivas Kongresi’nin 100.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Sivas'ta sahne aldı


Sivas Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sahne aldı.


4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orkestra şefi Cemi'i Can Deliorman, yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından bir çok parça seslendirildi.


170 kişilik dev kadro çoksesli müziğin seçkin örneklerini sergileyerek vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

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