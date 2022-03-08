İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta DEAŞ operasyonu

Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü operasyonlarda 6 DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı gözaltına alındı.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen toplam 6 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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