Sivas'ta depremzede arıcılara şeker desteği

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki lojistik imkânların kısıtlı olması, arıların ihtiyaç duyduğu besini temin edilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘besleme şekeri' dağıtımı programı kapsamında Sivas'ın Gürün ilçesinde 128 depremzede arıcıya kovan sayısına göre kristal toz şeker dağıtımı yapıldı.

Şeker dağıtım törenine Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve arıcılar katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız yaptığı açıklamada; "6 Şubat'ta yaşanan depremden arıcılarımız da olumsuz etkilendi. Ağır geçen kış şartları ve depremi atlatan arıların gelişim evresindeyken beslenmesi açısından şeker desteği önem arz ediyor. Bakanlığımız, deprem bölgeleri için bu çerçevede yüzde 100'ü hibe şeklinde şeker dağıtımı programı başlattı. Gürün ilçemizde depremden etkilenen 128 arıcımız bu programa dâhil edildi. Proje kapsamında 40 ton kristal toz şekeri arıcılarımıza teslim ettik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyor, arıcılarımıza bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı ise “Depremden etkilenen arıcıların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve sektörün olumsuz etkilenmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı bu destek oldukça önemli. Yüzde 100'ü hibe olarak verilen 40 ton besleme şeker desteği üreticilerimize nefes aldıracaktır. Yapılan desteğin arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.