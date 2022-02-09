İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta derslik başına 16 öğrenci düşüyor

2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 23, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 22 olarak açıklandı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 23, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 22 olarak açıklandı. Sivas'ta ise ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 16, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı da 20 olarak kayıtlara geçti.


Öğretmen başına 14 öğrenci düşüyor


115 bin 411 öğrencinin eğitim gördüğü kentte öğretmen başına düşen öğrenci sayısı verileri de ülke ortalamasının üzerinde yer aldı. Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 14, ortaöğretimde ise 13 olarak kayıtlara geçerken Sivas'ta öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 14, ortaokulda 10, ortaöğretimde ise 11 olarak açıklandı.

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