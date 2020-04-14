İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta din görevlileri umut oluyor

Sivas’ta din görevlileri korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Sivas'ta din görevlileri korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.


Sivas'ın Doğanşar İlçesi Söbüler Köyü İmam Hatibi Emre Işıldak ile aynı köyün mezrası olan Deveci Mezrası İmam Hatibi Sabri Çetiner korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan ve kronik rahatsızlığı olan Osman Gödem'in tarlasını ekti. Yine aynı ilçede Beşağaç Köyü imamı Ercan Kaya da tarlasını süremeyen çiftçinin tarlasını sürerek yazlık ekimini yaptı.


Suşehri İlçesi Çatoluk Köyü Cami İmam Hatibi Murat Güleç ise köydeki 65 yaş üstü cemaati tıraş ederek din görevlilerinin vatandaşa hizmette sınır tanımadığını ortaya koydu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.