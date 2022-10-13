Sivas'ta doğa harikası göl fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu.

Zara ilçesinde 5 kilometrekare yüzölçümüyle kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Angut, ispinoz, saka, gri balıkçıl, ak balıkçıl, ergüvani balıkçıl, kızıl şahin, saz delicesi ve turna gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, manzarasıyla da kendine hayran bırakıyor. Buraya gelenler göl etrafında kamp yapabilirken, kuş gözlem kulesine çıkan fotoğrafçılar da çeşit çeşit kuşları fotoğraflayabiliyor. Koruma altında bulunan gölde zaman zaman farklı yabani hayvanlar da görülüyor.

“Diğer göllere oranla kuş çeşitliliği bakımından daha zengin”

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Tödürge Gölü'nde diğer göllere göre kuş türünün fazla olduğunu söyleyerek, “Sivas'ta genellikle çekim yaptığım yerlerden bir tanesi Tödürge Gölü. Burayı seçmemin nedeni çok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Hem yaz hem kışın burada yüzlerce farklı çeşit kuş bulunuyor. Sivas'ta Tödürge Gölü diğer göllere oranla kuş çeşitliliği bakımından daha zengin. Bunun sebebi hem gölün yüzölçümü büyük hem de burada bulunan farklı balık çeşitleri Türkiye'deki balıkçıl kuşları çekiyor buraya. Burası aynı zamanda doğaseverlerin de gelip görmesi gereken bir yer. Çünkü hem dağ bisikleti için hem yürüyüş ve doğa sporları için oldukça uygun bir yer. Burası doğasıyla insanı büyülüyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim” dedi.