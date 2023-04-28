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Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe kısa süreliğine beyaza büründü.


Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yağmur ilerleyen dakikalarda yerini dolu yağışına bıraktı. Biranda başlayan dolu yağışına hazırlıksız yakalan vatandaşlar araba ve dükkan içlerine sığındı. Yoğun yağan dolu yağışı kenti adeta beyaza bürüdü. Dolu yağışına araçta yakalanan bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa bir süre sonra dolu eriyerek kayboldu.

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