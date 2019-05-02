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Sivas'ta dolu sürprizi

Sivas’ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü ve dolu yağışı, güneşli geçen günün ardından ilçe halkı için sürpriz oldu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü ve dolu yağışı, güneşli geçen günün ardından ilçe halkı için sürpriz oldu.


Sivas'ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültüsü ve çakan şimşeklerle birlikte yağan dolu, ilçe merkezini biranda beyaza bürüdü. Gün içerisinde güneşli hava etkili olurken akşam yağan dolu ilçe halkı için sürpriz oldu. Hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinde mahsur kaldı.

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