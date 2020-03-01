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Sivas'ta dualar Mehmetçik için okundu

Sivaslı dernekler kent meydanında bir araya gelerek Mehmetçiklerimize moral ve destek için dua ve şiirler okudu.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen ve 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya Sivaslı dernekler de sessiz kalmadı.


Sivaslı dernekler Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek için bir araya gelerek dua ettiler. Altınyaylalılar, Hafikliler, İlbeyliler, Kangallılar, Zaralılar, ve Muhtarlar dernekleri Sivas Kent meydanında toplanarak dev Türk bayrağı etrafında Mehmetçiklerimize moral ve destek dua ve şiirler okudu.

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