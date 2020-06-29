İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Sivas’ta ocak üzerindeki düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta ocak üzerindeki düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında İnönü Mahallesi 10. Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Ailesine akşam yemeği hazırlamak isteyen M.H. yemek pişirdiği sırada düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.