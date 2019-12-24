Sivas'ta dumansız hava denetimi

Sivas'ta Vali Yardımcısı Mehmet Sayın'ın katılımıyla dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tütün denetimi yapıldı.

Denetimler iş yerleri, kafeler ve kamuya açık alanlarda yapıldı. Vali yardımcısı Sayın, dumansız hava sahası uygulamasına destek veren işyerlerine teşekkür ederek sigaranın zararları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimlere Sivas Belediye Başkan yardımcısı Kayhan Işık ve İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç eşlik etti.