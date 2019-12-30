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Sivas'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi

Sivas’ta üniversite öğrencilerine yönelik "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.

Sivas'ta üniversite öğrencilerine yönelik "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde üniversite öğrencilerine yönelik "Dumansız Hava Sahası" denetimi gerçekleştirildi. Denetimler dumansız hava sahası uygulamasının güçlendirilmesi ve tütünle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Denetime İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç başkanlık yaptı.


Kafelerde yapılan denetimlerde Moğolkoç, dumansız hava sahası uygulamasına destek veren iş yerlerine teşekkür ederek, sigaranın zararları konusunda öğrencilere uyarılarda bulundu.

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