Sivas'ta düzenlenen “İhracat Haftası Etkinlikleri” sona erdi

STSO tarafından yapılan açıklamaya göre; Sivas'ın uluslararası ticarette hak ettiği seviyeye gelmesi ve “İhracat Şehri Sivas” düşüncesine katkı sağlaması amacıyla, Sivas'ın ihracatının ve ihracatçı sayının artırılmasının hedefleyen programlar yoğun bir katılımla başarıyla tamamlandı. İhracat konusundaki şuurlandırmaya Sivas TSO organizasyonunda uluslararası pazarlara giriş yollarından, devlet desteklerine, ticari istihbarat yöntemlerinden, elektronik ihracata kadar, ihracatın hemen her yönünün ele alındığı 19 farklı oturumda alanlarında uzman 18 konuşmacı bilgilerini paylaştı. Programa 23 ülkeden 46 yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, “İhracat Haftası Etkinliklerinde kalkınma ajanslarımızın destekleriyle, Ticaret Bakanlığımızın uzmanları sunumlar yaptılar. İhracatın bir parçası olan mali konularda ve KDV iade konusunda da üyelerimize etkinlik yapıldı. İhracat odaklı çalışmalar yapacağımızı ve dış ticaret operasyon merkezi kurgulayacağımızı söylemiştik. Bunu çalışmalarımızın bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde de Sivas TSO tarafından girişimcilik, yatırım, e-ticaret gibi kentin kalkınmasına katkı sağlayacak konuların ele alınacağı programlar planlanmakta olduğu bildirildi.