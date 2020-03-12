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Sivas'ta düzenlenen okullar arası masa tenisi sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta yapılan “Okullar arası yıldızlar masa tenisi il birinciliği” sona erdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan “Okullar arası yıldızlar masa tenisi il birinciliği” sona erdi.


4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 35 erkek, 20 kız takımdan 160 sporcu katılım sağladı. Heyecan dolu maçlar sonunda kızlarda Süleyman Demirel Ortaokulu, erkeklerde ise Şehit Osman Yurt Ortaokulu şampiyon oldu.


Dereceye giren okullara kupaları, sporculara ise kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Demir tarafından verildi.


Okullar arası yıldızlar masa tenisi il birinciliğini şampiyon tamamlayan ekipler Sivas'ı gruplarda oynanacak maçlarda temsil edecek. Kızlarda Süleyman Demirel Ortaokulu, erkeklerde Şehit Osman Yurt Ortaokulu şehri gruplarda oynanacak müsabakalarda temsil etmeye hak kazandı.

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