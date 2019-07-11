Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası başladı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Halter Şampiyonası bugün başladı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta yapılması planlanan Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda yapılan ilk müsabakalar ile başladı. Yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek şampiyona 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Şampiyonaya katılan sporcular, turnuvanın Sivas'ta düzenlenmesinden ve Sivas'ta olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.