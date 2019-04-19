Sivas'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 2018-2019 yarışma sezonunun en önemli yarışması ve sezon finali olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta Kent Ormanı'nda düzenlenen ilk yarışlar ile başladı. Havanın yağışlığı ve soğuk, zeminin ise çamurlu olması yarışmaya ayrı bir heyecan kattı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden müsabakalar için Sivas'a gelen sporcular, havanın ve parkurun müsabaka son derece elverişli olduğunu söylediler. Yaklaşık 132 spor kulübü ve bin 300 ulusal düzeyde sporcu ve Spor Sivas Projesi kapsamında 700 sporcu ile toplam 2 bin sporcunun katılacağı yarışmalar 3 gün sürecek. Müsabakaların ilk gününde orta mesafe, ikinci gününde uzun mesafe ve son gününde sprint yarışları gerçekleştirilecek.

Oryantiring nedir?

Oryantiring; her türlü arazi ve iklim şartlarında katılımcıların harita ve pusula yardımı ile bir noktadan başka bir noktaya ulaşabilmek için sporcunun fiziki gücünü, taktik ve tekniğini geliştiren, ani ve doğru karar verebilme yeteneğini olgunlaştıran, bireysel veya takım olarak yapılabilen, koşarak, bisikletli, engelli bireylerin yaptığı patika ve kayak disiplinleri bulunan bir doğa sporudur.