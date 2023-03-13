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Sivas'ta düzenlenen TVF 2. Lig kadınlar çeyrek final etabı sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2.

Lig kadınlar çeyrek final etabı, bugün Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan müsabakaların ardından sona erdi.


Sivas, TVF 2. Lig kadınlar çeyrek final etabı maçlarına ev sahipliği yaptı. 4 ilde oynanan maçlarda grupları ilk iki içinde tamamlayan kulüpler yarı finale katılmaya hak kazandı. Sivas'ın ev sahipliğinde C ve D grubunda yer alan takımlar bugün oynanan müsabakalarla günü tamamladı. Son gün karşılaşmalarının ardından Sultan Spor, Özel Gelişim Koleji'ni 3-0 mağlup etti. Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe Göksel Çelik, Bordo Mavi 61'e 3-2 yenildi. Üçüncü maçta ise Altınordu, TVF Spor Lisesi'ne 3-2 yenildi. Günün son maçında da İş Voleybol ile İmamoğlu Belediye karşılaştı. Müsabaka İş Voleybol'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


TVF 2. Lig kadınlar çeyrek final etabı karşılaşmaları, üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi. Sivas'taki maçlar sonucunda C grubunda Sultan Spor ile Özel Gelişim Koleji, D grubunda ise İş Voleybol ile İmamoğlu Belediye yarı finale katılma hakkı kazandı.

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