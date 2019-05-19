Sivas'ta eğitim görebilmek için yarıştılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu yıl alacağı 500 yabancı öğrenci için 4 ülke ve 7 merkezde bugün sınav düzenledi. Sınava 54 ülkeden 5 bin 500 öğrenci başvurdu. Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi olmak isteyen yabancı öğrenciler arasında ilk sırayı Suriyeli öğrenciler aldı.

Ankara, Azerbaycan, İran, İstanbul, Kazakistan, Kırgızistan ve Cumhuriyet Üniversitesinde bugün gerçekleştirilen sınava Hollanda, Rusya, Amerika, Belçika, Yunanistan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden de katılım oldu.

Sınav salonlarında inceleme bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yaptığı açıklamada, “İki yıldır yabancı öğrenci sınavı yapıyoruz. Geçen yıl 3200 civarında öğrenci müracaat etti. Bunlardan 2 bin 700 kişi Sivas‘ta sınava girdi. Bu sene daha planlı bir sınav gerçekleştiriyoruz. Dört ayrı ülkede ve Türkiye'de de üç merkezde sınav yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz sınava otuz dört ülkeden müracaat vardı. Bu sene yaptığımız sınava elli dört farklı ülkenden 5 bin 500 öğrenci müracaat etti. Şu an aynı saatte İstanbul, Ankara ve Sivas'ta bu sınavı gerçekleştiriyoruz. İstanbul ve Ankara'daki sınav merkezlerinde 1 bin 800'er öğrenci Sivas'ta da 1 bin 200'e yakın öğrenci sınava giriyor. Ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve İran'da şu anda aynı sınavı yapıyoruz. Yurt dışında yaptığımız sınavlarda kendi hocalarımızı görevlendirdik. Sınav soruları ÖSYM standartlarına göre hazırlandı. Sınava giren öğrencilerin dağılımına baktığımız zaman Suriye, İran, Irak gibi yakın ülkelerden olmakla birlikte Amerika'dan Fransa'ya Mısır'dan Kazakistan'a kadar 54 ülkeden öğrenci müracaat etmiş durumda. Bizler iki yıldır birçok ülkeye gidip üniversitemizin tanıtım çalışmalarını yapıyoruz. Bu sebeple üniversitemizde okumak isteyen yabancı öğrenci sayısında artış olduğunu görüyoruz. Farklı ülkelerdeki üniversitelerle yaptığımız protokoller ile yine katıldığımız eğitim fuarları sayesinde yabancı öğrencilerin, üniversitemizi tercih etmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bazı ülkelerde yapılan eğitim tanıtımlarına yönelik çalışmalarda özellikle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin katılmasını istediklerini bize bildiriyorlar. Üniversitemize böyle bir ilgi, rağbet var. Düzenli ve adil bir sınav yapıyoruz. Sınava giren öğrencilerin kitapçıklarından da görüyorsunuz kendi adlarına basılmış cevap kağıtları soru kitapçıkları var. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dilerim.” dedi.

Farklı ülkelerden CÜYÖS sınavı için Sivas'a gelen öğrenciler ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi köklü bir geçmişe sahip ve eğitim kalitesi açısından Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri olduğu için burada okumak istediklerini söylediler.