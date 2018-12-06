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Sivas'ta eğitim yatırımları devam ediyor

Sivas İl Özel İdaresi eğitim yatırımlarını sürdürüyor.


Her yıl bütçesinin büyük bölümünü eğitim hizmetlerine ayırarak bakım onarım ve yeni yapımlar gerçekleştiren İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programı dahilinde kentte onarımı süren okulların fiziki gerçekleşmesini tamamlarken, ihtiyaç duyulan bölgelere de Milli Eğitim Bakanlığı ve idare bütçesi ile yeni derslikler kazandırıyor.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve yakın süreçte eğitim öğretime hazır hale gelmiş olacak olan Şehit Adem Koç Ortaokulu ve yapımı devam eden 12 derslikli Atatürk İlkokulu inşaatlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Kaya, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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