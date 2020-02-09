Sivas'ta eğitime bir gün ara

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 09.02.2020 Pazar gecesi ve 10.02.202 Pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden dolayı öğrencilerimizi sağlığı ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı konusunda yapılan açıklamada, “Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden de hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği vb. kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 10.02.2020 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle izinli sayılacaktır“ denildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, aşırı soğukları olduğu bu günlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple, yarın eğitime Sivas'ın tamamında 1 gün ara veriyoruz. İyi tatiller çocuklar" ifadelerini kullandı.