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Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.



Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizdeki kar yağışının MaşaAllahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım, ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?” ifadelerini kullandı.

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