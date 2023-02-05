Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren yağması beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (anasınıfı-müstakil anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise) resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.