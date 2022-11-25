Sivas'ta Ekim ayında 5 bin 60 aracın devri gerçekleştirildi

Sivas'ta bulunan araç sayısı Ekim ayında 174 bin 263'e ulaşırken, kentte geçtiğimiz ay içerisinde devri gerçekleştirilen araç sayısı ise 5 bin 60 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Ekim ayında motorlu kara taşıtı sayısı 174 bin 263 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 91 bin 537'sini otomobil, 34 bin 753'ünü traktör, 27 bin 865'ini kamyonet, 8 bin 953'ünü motosiklet, 6 bin 290'ını kamyon, 3 bin 11'ini minibüs, bin 256'sını otobüs, 598'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu. TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 5 bin 60 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 247'sini otomobil, 764'ünü kamyonet, 673'ünü traktör, 114'ünü motosiklet, 64'ünü minibüs, 157'sini kamyon, 33'ünü otobüs, 8'ini de özel amaçlı araçlar oluşturdu.