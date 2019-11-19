Sivas'ta Ekim'de 983 konut satıldı

TÜİK´ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Ekim ayında bin 280 konutun satıldığı Sivas´ta 2019´un aynı ayında satılan konut sayısı 297 adet azalarak 983'e geriledi. 983 konutun 302´sini ipotekli satış, 681'ini ise diğer satış grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta Ekim ayında satılan 983 konutun 491'ini ilk satış, 492'sini ikinci el satış teşkil etti.

Sivas'ta 2019´un Ocak-Ekim ayları arasında satılan konut sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2018´in Ocak - Ekim döneminde 9 bin 42 konutun satıldığı Sivas´ta bu yılın aynı ayları arasında 6 bin 878 konut satılabildi. 6 bin 878 konutun bin 538'ini ipotekli satışlar, 5 bin 340'ını ise diğer satışlar oluşturdu.