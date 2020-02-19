Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ürün bazlı gıda denetimleri kapsamında Sivas'ta ekmek fırınları denetlendi.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, “81 ilde olduğu gibi İl Müdürlüğümüzde de gıda denetim seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından seferberlik kapsamında süt ve süt ürünleri üreten işletmelerden başlamak üzere 6 gün sürecek denetimlere başlandı” dedi.

Denetimlerin dün başladığına dikkat çeken İl Müdürü Yıldız , “Sektörel bazlı yürütülecek denetimlerde, et ve et ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmeler, gıda satış yerleri, yemekhane ve okul kantinleri, lokanta- restoran, fast food işletmelerinin denetimleri yapılarak 'gıda denetim seferberliği' tamamlanacak. Denetimlerde işyerleri; izlenebilirlik, hijyen ve çalışan hijyeni konularında denetlenecek olup güvenli gıdaya uygun olmayan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanacaktır” diye konuştu.

En iyi denetçilerin tüketicilerin kendisi olduğunu belirten Yıldız, “Tüketicilerimizin gördükleri olumsuzlukları Alo Gıda 174 hattına bildirmelerinin denetim açısından çok önemli olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.