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Sivas'ta eller semaya açıldı

Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen olumsuzlukların sona ermesi için Sivas’ta sabah namazı sonrası dua edildi.

Son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen olumsuzlukların sona ermesi için Sivas'ta sabah namazı sonrası dua edildi.


Sivas Merkez Çayyurt Çimenli Camisinde düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Akkuş sabah namazı öncesi cemaate sohbet etti. Sohbetinde son zamanlarda yaşanılan sıkıntıların azalmasının bir yolunun da birlik ve beraberliği güçlü kılmak olduğunu ifade eden Müftü Akkuş, duanın önemine vurgu yaptı.


Namaz sonrası İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan ülkemizde yaşanan doğal afetlerde hayatını kaybedenler başta olmak üzere İdlib'de şehit olan askerler için dua etti.


Program sonrası cemaate süt ve poğaça ikram edildi.

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