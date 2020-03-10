Sivas'ta “Enerji okuryazarlığı” seferberliği başladı

CK Enerji'nin ‘Enerji Okuryazarlığı' Projesi, İstanbul Avrupa Yakası ve Antalya'dan sonra Sivas'ta da ‘okullu' oldu.

Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik arasında imzalanan protokolle Sivas'ta belirlenen 20 pilot okulda enerji okuryazarlığı eğitimi başlatıldı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, bilinçli tüketim anlayışı oluşturmak hedefi ile CK Enerji tarafından iki yıl önce başlatılan Enerji Okuryazarlığı Projesi, İstanbul Avrupa Yakası ve Antalya'dan sonra Sivas'ta da ‘okul'a adım attı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet veren görevli tedarik şirketi ile Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 20 pilot ilkokulda Enerji Okuryazarlığı eğitimleri için düğmeye basıldı. Proje çerçevesinde bu yıl 150 okulda, 350 öğretmenin desteğiyle ilk ve ortaokul seviyesindeki 9 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Savaşçı: “İsrafa dur diyen öğrenciler yetiştireceğiz”

10 Mart Salı günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen lansman ve öğretmenlerin eğitiminde Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin'in yanı sıra çok sayıda eğitimci hazır bulundu. CK Enerji'nin Enerji Okuryazarlığı Projesi'ni çok değerli bulduklarını ifade eden Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı açılışta yaptığı konuşmada, “Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu, insanların bunun için savaştığı bir çağda yaşıyoruz. Eğitimin neferleri olan bizler, enerji kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz evlerimizde, okullarımızda enerjiyi verimli kullanmalı, öğrencilerimizde bu konuda farkındalık oluşturmalıyız. ‘En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir' anlayışı ile biz eğitimciler olarak tasarrufu yaşamamıza uygularken ‘israfa dur' diyen öğrenciler yetiştireceğiz. Bu süreçte de Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinden istifade edeceğiz. Çeşitli yarışma ve etkinliklerle ilimizde enerji tasarrufu konusunda pek çok farkındalık çalışmasını hayata geçiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik Ailesi'ne teşekkürlerimi sunarken, bu eğitim sürecinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

2023 hedefleri de destekleniyor

Türkiye'nin enerji ihtiyacına dikkat çeken ve bu nedenle verimli ve doğru kullanımının önemine işaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak, yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız Enerji Okuryazarlığı Projemiz çerçevesinde şimdiye kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Bugün ise Sivas'ta 9 bin öğrencimize ulaşacak böylesine anlamlı bir protokole imza atmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Enerji Bakanlığı'nın 2023 hedefi olan yerli ve milli enerji çalışmaların da destek veren projemiz artık geleceğimiz olan çocuklara da oluşacak. Bunun için arkadaşlarımız aylarca süren bir çalışma ile sevgili öğrencilerimizin anlayabileceği özel bir eğitim programı hazırladı. Şimdi sıra bu bilgileri onlarla paylaşmaya geldi. ‘Bilmek ileriyi görmektir; ileriyi görmek ise güçlü olmaktır' sözünde olduğu gibi kıt enerji kaynaklarımızın doğru kullanımı için çocuklarımızın pırıl pırıl zihinlerinde biz de bir ışık yakmak istiyoruz. Aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmanın değerinin farkında olarak, ortak projemizin tüm Türkiyemize hayırlı olmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum.” Dedi.

Neler yapıldı

Enerji Okuryazarlığı Projesi çerçevesinde CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bugüne kadar pek çok çalışma yürütüldü. İnternet sitesinde Tüketim Hesaplama Modülü oluşturan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, bu sayede en çok kullanılan elektrikli ev aletlerinin tüketimleri ve atılacak küçük adımlarla yapılabilecek tasarruf konusunda müşterilerini bilgilendiriyor. Web sitesinde Şeffaf Fatura uygulamasına da yer veren şirket, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirlikleri ile enerji tasarrufu konulu resim, slogan ve kompozisyon yarışmaları da düzenledi. Yine Sivas Belediyesi'nin desteğiyle enerji tasarrufu konusunda ‘Haciwatt&Karagaz Zamanda Tasarruf' tiyatro gösterimleri gerçekleştirildi.