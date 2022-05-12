Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı

Sivas'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulunda kutlama programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa; Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Resul Çatal, Temel Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, özel eğitim okul müdürleri ile veliler katıldı.

Program öncesinde resim, metal ve moda sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu sergiyi gezen protokol üyeleri; öğretmen ve öğrencilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergi açılışının ardından Engelliler Haftası programına geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Okul Müdürü Ahmet Çakmak'ın açış konuşması ile devam etti. Çakmak'ın ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı.

Sivas'ta bulunan özel eğitim kurumları ve öğrencileri ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise “Bütün özel çocuklarımız bizim için çok değerli, bu sebeple onlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu vesile ile burada bulunan özel öğrencilerimizin ve bütün özel insanlarımızın haftasını kutluyorum. Dilerim ki daha bilinçli ve daha duyarlı bir gelecek inşa ederiz” dedi.

Program okul öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu ritim gösterisi, tiyatro, halk oyunları gösterileri ile devam etti.