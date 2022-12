Sivas'ta eşi vefat etmiş 12 kadına konut desteği sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara yönelik Türkiye genelinde 2 bin 23 adet konut yapılacak. Bu çerçevede Sivas Belediyesi ile Sivas Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında kent merkezinde ikamet eden eşi vefat etmiş kadınlara yönelik 'Konut Destek programı' çerçevesinde; 12 adet sosyal konutun yapımına ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Sivas Valiliği'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 12 adet konutun yapımını üstelenecek olan Sivas Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek “Sosyal devlet anlayışı ile eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu ailelerimiz için inşa edeceğimiz konutlarımızın temeli yakında atılacak” dedi.

Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda kurumlar arası iş birliğini önemseyerek ortak bir hedef ve amaç doğrultusunda çalışıyoruz diyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, " İmzalayacağımız protokolle birlikte Sivas merkezde ikamet eden eşi vefat etmiş, 18 yaş altı 3 çocuğu olan ve evi olmayan hemşehrilerimize 12 adet evin yapımını ve satın almasını gerçekleştirerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza teslim edeceğiz. Tahsisi de onlar yapacaklar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sosyal devlet olma anlayışıyla her zaman söylediğimiz gibi klasik belediyecilik anlayışından ziyade hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda kurumlar arası iş birliğini önemseyerek ortak bir hedef ve amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolle ilimizde ihtiyaç sahibi olan ve şartları tutan hemşehrilerimizi ev sahibi yapma noktasında Valiliğimiz, Vakfımız ve Belediye olarak bizler elimizi taşın altına koyarak Bakanlığımızın destekleriyle en kısa zamanda projeyi başlatıp hak sahiplerimize teslim etmiş olacağız” ifadesini kullandı.

Konuşmalarından ardından Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin protokolü imzaladılar.