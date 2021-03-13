Sivas'ta esnaf sayısı 15 bini aştı

TESK verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas'ta esnaf sayısı 15 bin 222, iş yeri sayısı ise 2 bin 627 olarak açıklandı. 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı kentte esnaf sayısının nüfusa oranı yüzde 2,39 olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta bulunan oda sayısı ise 32 olarak açıklandı.

TESK verilerine göre Şubat sonu itibariyle Türkiye'de bulunan esnaf sayısı 2 milyon 19 bin 77 kişi, iş yeri sayısı ise 2 milyon 180 bin 705 olarak açıklandı. 2020 ADNKS Sonuçlarına göre 83 milyon 614 bin 362 kişinin yaşadığı ülkemizde esnaf sayısının nüfusa oranı yüzde 2,41 olarak açıklandı. Türkiye'de bulunan oda sayısı ise 3 bin 3 olarak kayıtlara geçti. En fazla esnafın bulunduğu şehir 251 bin 470 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 125 bin 970 esnaf ile İzmir, 104 bin 763 esnafla da Ankara takip etti. En az esnafın bulunduğu şehir ise 2 bin 42 ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.