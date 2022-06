Sivas'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

Sivas'ın merkeze bağlı Dikmencik Köyü'nde bugün etkili olan dolu yağışı nedeniyle patates, arpa ve buğday ekili tarlalar zarar gördü.

Sivas'ta gök gürültüsü ve sağanak etkili olurken kimi bölgelerde dolu etkili oldu. Sivas'ın merkeze bağlı Dikmencik Köyü'nde etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Ekili alanlar çamur deryasına döndü. Yağan dolu nedeniyle yaklaşık 7 bin dönüm ekili arazinin zarar gördüğünü ifade eden Dikmencik Köyü Muhtarı Kemal Yıldırım; yetkililerden destek istedi.

Kornuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Kemal Yıldırım; “Öncelikle Sivas Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum. Şu anda Ziraat Odası Başkan Vekilimiz ve Meclis Başkanımız arazimize geldi. Sat 14.30'da başlayan dolu nedeniyle 4 bin dönüm patates, 3 bin dönüm buğday ve arpa ekili arazimiz zarar gördü. Dolu halen erimemiş durumda. Şu anda çok büyük bir mağduriyet var. Yetkililerimizden destek olmaları, bize çözüm üretmelerini istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olur iseler çok seviniriz. Çiftçi çok zor durumda, mağduriyet yaşıyor şu an. Devletimiz büyüktür. Her zaman da devletimiz yanımızda, biz de devletimizin yanındayız. Tarım İl Müdürlüğümüz bu konu ile alakalı bir çalışma yaparsa, çiftçimizi sevindirirse çok mutlu oluruz ama şu an için morallerimiz bozuk. Ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Devletimiz var olsun” dedi.

Yağan dolunun ardından Dikmencik Köyü'ne giden Sivas Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yalçın ve Meclis Başkanı Cemil Gözen hasar gören araziyi inceleyerek üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.