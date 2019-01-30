Sivas'ta fırsatçılara göz açtırılmayacak

İlk olarak İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum müdürü Tanzer Erdem'den bilgi alan Vali Ayhan, "Teknolojik anlamda, sanayinin ve sanayi ürünlerinin geliştirilmesi anlamında şehire bir sinerji kazandırmalı, bir ivme katmalısınız." dedi. Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğüne geçen Ayhan, kurum müdürü Selim Baş'tan bilgi aldı.

Ticaret İl Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Vali Ayhan,"Ticaretle uğraşan esnaflarımızın hakkını koruduğumuz gibi vatandaşlarımızın da alışverişlerinde mağduriyet yaşamasının önüne geçeceğiz" dedi. Ayhan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla fiyat artışları konusunda denetimlerimizi sıklaştırdık. Ekonomik dalgalanmaları fırsat bilenlere göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızın da etiketleri yakından takip etmesini ve uygunsuz bir durum fark ettiklerinde bize ulaştırmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ticaret İl Müdürlüğü'nün fiyat dalgalanmaları konusunda önemli bir misyonu olduğunu anlatan Ayhan, son zamanlarda girdi maliyetlerindeki döviz kuru artışlarını fırsat bilerek satış yapan şahısların, kendileri de mağdurmuş, etkileniyormuş gibi fiyatları aşırı şekilde artırdığını söyledi.

Bunun önüne geçmek için hassasiyetle çalışma yürüttüklerini dile getiren Vali Ayhan,"Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde zabıta ekipleri ve maliye çalışanlarımız bakanlığımızın ilgili ekipleri ile bu denetimleri sıklaştırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızın da hukuki altyapısı ile Ticaret İl Müdürlüğümüz, Sivas il genelinde bu fırsatçılara fırsat vermeme noktasında gerekli çalışmaları yapmaktadır." şeklinde konuştu.

Haksız rekabete ve haksız kazanca girilmemesini isteyen Ayhan,"Fırsatçılar, vatandaşlarımızın en temel tüketim ihtiyaçlarını döviz kurundan etkilenmiş gibi asla fiyat artışına dönüştürmesinler. Döviz kurundaki düşüşleri hızlı bir şekilde fiyatlara yansıtsınlar. Bunlarla ilgili ciddi manada saha taraması yapılmaktadır. Ürün girdisine uymayan, abartılı fiyat artışları tespit edildiği takdirde en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Serbest piyasa koşullarında fiyatları belirlemek bizim görevimiz değildir ancak fırsatçıların da ekonomik dalgalanmaları olumsuz bir şekilde kullanmasına izin vermeyiz. Fırsatçıları ayıklayıp, gerekli tedbirleri alacağız. Duyarlı esnafımıza koruyacağız. Onlara buradan teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.