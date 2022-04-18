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Sivas'ta fırtına hayatı felç etti

Sivas’ta etkili olan şiddetli fırtınada yarım saat içerisinde çok sayıda binanın çatısı uçarken, araçlar da hasar gördü.

Sivas'ta etkili olan şiddetli fırtınada yarım saat içerisinde çok sayıda binanın çatısı uçarken, araçlar da hasar gördü.


Sivas'ta akşam saatlerinde hızını arttıran rüzgar fırtınaya dönüştü. Şehir içerisinde birçok binanın çatısı uçtu. Uçan çatılardan savrulan molozlar park halindeki birçok araçta hasara neden oldu. Şehir içerisinde birçok noktada elektrik iletim hatları da zarar görürken, bazı iş yerlerinde de hasar oluştu. Fırtınanın gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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