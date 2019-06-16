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Sivas'ta garajda korkutan yangın

Sivas’ta bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın, apartmana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ta bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın, apartmana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, yangın saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi Abdülhamit Han Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın garaj kısmında sebebi bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri yoğun dumanı fark ederek durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak 4 katlı binaya sıçramasını engelledi. Garajın apartmanda yaşayan S.P. tarafından depo olarak kullanıldığı öğrenildi. Depoda bulunan eşyalar yangın sonrası kullanamaz hale geldi.


Yangında kimse yaralanmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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