Sivas'ta geleceğin ozanları bağlama sınıfında yetişecek

Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal gibi halk ozanlarının yetiştiği aşıklar kenti Sivas'ta, geleceğin ozanları Muzaffer Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde açılan 'bağlama sınıfında' yetişecek.

Sivas'ta "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında okullarda öğrencilere müzik alanında eğitimler vermek amacıyla kurulan müzik atölyelerinin ilki Muzaffer Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde açıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekkir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Ayhan ve öğrencilerin kestiği kurdele ile bağlama sınıfının açılışı gerçekleşti. Daha sonra açılan bağlama sınıfa geçen Vali Ayhan ve beraberindekiler lise öğrencilerinin bağlama ile hazırlamış olduğu mini konseri dinledi. Vali Ayhan öğrencilerin söylediği türküye eşlik etti. Oluşturulan bağlama sınıflarında eğitim alacak öğrenciler önümüzdeki yıl Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde açılacak olan Geleneksel Türk Halk Müziği bölümüne alt yapı oluşturacağı öğrenildi.

"Her bir çocuğumuz benim bir hayalimi gerçekleştiriyor"

Sivas Valisi Salih Ayhan, her bir çocuğun kendisinin bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Muzaffer Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde çocuklarımız güzel bir resital yaptılar. Günün en güzel anıydı. Bu okul gerçekten değil Sivas'a, ülkemize çok güzel katkıları var. Güzel sanatçılar yetiştiriyor, yetiştirmeye devam ediyor. Bizimde görevimiz bu okulun her ihtiyacına destek olmak. Her okulun kendi konseptine uygun, kendi eğitim metoduna uygun eğitim materyallerini sağlamamız gerekmektedir. Bu güzel sanatlar lisemizde de arkadaşlar güzel müzik enstrümanları aldılar. Bugün hem açılışını yapalım, hem hayırlı olsun dileklerimizi iletelim, hemde çocuklarımızı görelim dedik. Ben güzel sanatlar lisemizin gerçekten çocuklarımızın ruh dünyalarına güzel esinler bıraktığını düşünüyorum. Her bir çocuğumuz benim bir hayalimi gerçekleştiriyor. Çok arzu ederdim bir enstrüman çalmayı. Bu konuda maalesef mahir değilim. Tek tesellim onları seyrederek onların müziklerine türkülerine eşlik etmeye çalışmaktayım. Çocuklar sizlere şunu söyleyebilirim. Hakikaten bir enstrüman çalmak insanın ruh dünyasına, gönül dünyasına insanları sevmesine müthiş bir katkısı vardır" dedi.

Bağlama sınıfı öğrencileri ise böyle bir sınıfın açılmış olmasından mutlu olduklarını söylediler.