İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta Geleneksel Yaz Futbol Okulu açıldı

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yaz Futbol Okulu açıldı.


Erken yaşta çocuklarımıza sporu sevdirmek ve yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in katılımıyla düzenlenen törende 750 çocuk bugün sahaya çıkarak ilk antrenmanını yaptı. Yaz spor okulu öğrencileri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Siz kıymetli yavrularımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerinize katkıda bulunmak, sporu sevdirmek ve yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımıza hoş geldiniz" diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.