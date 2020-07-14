İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta gergin anlar

Sivas’ta polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu.

Sivas'ta polis ekiplerinin takip ettikleri bir kişiyi araçtan indirmek için havaya ateş açması paniğe neden oldu.



Olay, Sivas'ta Dedebalı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur, ihtarına uymayan araçla ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç Mısmılırmak Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta bulunan kişi inmek istemeyince bir polis memuru silahını havaya doğrultup üç el ateş etti. Apartmanların arasında yaşanan olay paniğe neden oldu. Araçla indirilen kişi zorla kelepçelenip gözaltına alındı. Vatandaşların gözleri önünde gerçekleşen olay polisiye filmlerini aratmadı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Gözaltına alınan kişinin “Ben kimseye silah doğrultmadım” diye bağırması dikkat çekti. Polis memurları ise aracın içerisinden bir adet tabanca aldı. Araç Emniyet Müdürlüğü parkına çekilirken kişi gözaltına alındı. Polis, kişinin kimliği ve olayın içeriği hakkında açıklama yapmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.