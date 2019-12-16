Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi yakınlarında meydana geldi. Okul dışında yemek yiyen 7 lise öğrencisinden 5'i bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrenciler ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.