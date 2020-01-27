Sivas'ta görüler inşa edilecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyesi ve bağlı kuruluşu Özbelsan AŞ'de hizmetini tamamlayarak emekli olan personellerle yemekte bir araya geldi.

Behrampaşa Han'ında gerçekleşen programda ilk olarak emekli memurlar adına önceki dönem Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın söz alarak “Emekli olmaya hak kazanan bizleri unutmayan Belediye yönetimimize teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikle bizleri onure ettiler.” dedi.

İşçiler adına konuşan Adem İlbaşı, “Emekli olan personelleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Organizasyona katılan Bem-Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu'da “Daha önce emekli olan personellerimiz için sendikalar etkinlik düzenliyordu bu yıl Belediye Kurumsal olarak ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdi. Yıllarca Sivas halkına hizmet eden personelleri unutmadığı için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programda son olarak söz alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Sivas Belediyecilik hizmetleri konusunda çok farklı bir konumda Bu hizmetleri yerine getiren, taş üstüne taş koyan, Başkanından-çalışanına kadar herkesten Allah razı olsun. Bu güzellikler sadece Başkanın veya Başkan Yardımcılarının değil hepimizin eseridir. Bu çerçevede bizlerde; Belediyemizde, milletine-devletine hizmet eden siz değerli arkadaşlarımızı unutmayalım, bir akşam yemeğinde bir araya gelelim, 25-30 yıllık hizmetleri sonrasında teşekkür etmek istedik.” dedi.

İnsan odaklı çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Başkan Bilgin, “Yollar, köprüler, binalar, altyapılar yapacağız ama hepsinden önce gönül yapacağız. Geçen hafta İstanbul'a gittiğimizde bizi gören herkes Sivas'ın temizliği için sizin adınıza bize teşekkür ettiler. Sivas Belediyesi her alanda başarılıysa bu özverili çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle oluyor. Her bir çalışanımıza teşekkür ediyoruz. Sizler bundan sonra hayatınızda başka bir aşamaya geçtiniz, emekli oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da sizlere başarılar dilerim.” Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin ve Belediye yönetimi emekli personele teşekkür belgesi takdim etti.