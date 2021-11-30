Sivas'ta günlük vaka sayısı 100'ün altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Sivas'ta 6-12 Kasım tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vakası 138,39 iken 13-19 Kasım tarihlerinde 103,79'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas'ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 650 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerle birlikte kentte günlük vaka sayısı 100'ün altına düştü.