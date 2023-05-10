Sivas'ta hacı adaylarına eğitim semineri

Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından hacca gidecek adaylar için eğitim semineri düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine 500 hacı adayı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminere hacı adaylarının yanı sıra din görevlileri de katıldı.

Seminerin açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilen kura sonucunda Türkiye'den 83 bin 430, Sivas'tan ise 780 hacı adayının hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Müftü Altunkaya; “Hac ibadeti, imkanı olan her Müslümanın belirli bir zaman içinde, belirli mekanları ziyaret ederek, bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı bir ibadettir. Hac; dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri farklı ancak hedefleri, duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın ilahi aşk içerisinde bir araya gelmesi ve birlikte Allah'a yönelmesidir. Bu duygular içerisinde burada gerçekleştirdiğimiz seminerlerin faydasını inşallah hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız” dedi.

Altunkaya'nın konuşmasının ardından seminere geçildi. Seminerin ardından hacca gidecek vatandaşlara valiz, omuz çantası, Kur'an-ı Kerim ve meali, ilmihal ile hacda yapılacak dualarla ilgili kitap ve hac rehberinden oluşan malzemeler teslim edildi.