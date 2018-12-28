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Sivas'ta hayat dondu

Sivas’ta hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü.


Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde termometreler eksi 9'u gösterirken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Bazı vatandaşların araç camlarına buzlanmayı önlemek için karton ve naylon örttüğü görüldü. Yakıtı donan otomobiller çalışmadı. Araçlarının tekerlek aksamları donan sürücüler de araçlarını hareket ettirmekte güçlük çekti. Tuzlanmayan ara sokaklar ise adeta buz pistine döndü. Aksu Park içerisindeki süs havuzunun donduğu ilde kuruması için kapalı alanlarda asılan elbiseler dahi dondu. Vatandaşlar, havanın soğuk olduğunu ama kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktığını belirttiler.

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