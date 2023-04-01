Sivas'ta hayrete düşüren manzara: Çiçek açan ağaçlarda buz sarkıtları oluştu

Mart ayında Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas'ta, çiçek açan meyve ağaçlarında oluşan buz sarkıtları üreticileri endişelendirdi.

‘Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü Sivas'ta gerçek oldu. Tam 'bahar geldi meyve ağaçları çiçek açtı' derken kent adeta buz tuttu. Soğuk hava dalgasının hakim olduğu Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezine uzaklığı 119 kilometre olan Gemerek ilçesinde çiçek açan meyve ağaçlarında buz sarkıtları oluştu. Hayrete düşüren görüntü üreticileri endişelendirdi.

Meyve ağaçlarına don vurdu

İlçe sakinlerinden Taner Pekyürek, ağaçlarda buz sarkıtları oluştuğunu ifade ederek, “Sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşmesiyle, meyve ağaçlarındaki çiçeklerimizin yüzde 90 şekilde don vurdu. İnşallah meyvelerden biraz kalır ve tadımlık bir şekilde yeriz. Atalarımızın dediği gibi Mart kapıdan baktırdı kazma kürek yaktırdı” dedi.