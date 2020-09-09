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Sivas'ta hayvan hakları için çalışma

Sivas Belediyesi ve Haytap işbirliği ile kentin birçok yerinde hayvan haklarına yönelik toplumun bilinçlenmesi için ilanlar yayınlandı.


Sivas Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) hayvan hakları ile ilişkili ortak bir çalışmaya imza attı. Şehrin birçok yerinde hayvan haklarına yönelik bilinçlendirici ilanlar yayınlandı. Reklam tabelaları kullanılarak farkındalık oluşturulan tasarımlarda hayvanların da yaşama hakkının olduğu mesajları verildi. Hazırlanan tasarımlarda son dönemlerde hayvanlara yönelik bilinçsizce yapılan davranışların önüne geçebilmek adına Hadis-i Şerif örnekleri de yer aldı. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu ile ortaklaşa yapılan çalışma ile vatandaşların hayvanlara karşı daha duyarlı olmaları hedefleniyor.

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