Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hayvansal üretim istatistiklerinden elde edilen bilgilere Sivas'ta hayvan varlığı arttı.

Verilere göre Sivas'ta 2019 yılında 385 bin 612 olan büyükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 414 bin 361'e yükseldi. 414 bin 361 büyükbaş hayvanın 407 bin 865'ini sığır, 6 bin 496'sını ise manda oluşturdu.

Küçükbaş hayvan sayısı 100 binden fazla arttı

Valiliğin koordinesinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi kapsamında yapılan çalışmaların da etkisiyle Sivas'ta küçükbaş hayvan varlığı da arttı. TÜİK verilerine göre Sivas'ta 2019 yılında 636 bin 582 olan büyükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 740 bin 583'e yükseldi. 740 bin 583 küçükbaş hayvanın 649 bin 652'sini koyun, 90 bin 931'ini ise keçi oluşturdu.