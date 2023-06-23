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Sivas'ta hemzemin geçitte kaza: 8 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde hemzemin geçitte kamyon ile hat bakım makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde hemzemin geçitte kamyon ile hat bakım makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde A.Ö. (69) yönetimindeki 06 BC 0292 plakalı kamyon, Dabanözü mevkisindeki hemzemin geçitte hat bakım makinesi ile çarpıştı. Kazada yaralanan A.Ö. ile hat bakım makinesinde bulunan 7 kişi, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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