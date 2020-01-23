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Sivas'ta hentbol şampiyonası devam ediyor

Sivas’ın ev sahipliği yaptığı “Kulüpler Arası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası” devam ediyor.

Sivas'ın ev sahipliği yaptığı “Kulüpler Arası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası” devam ediyor.


4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, 15 Temmuz Spor Salonu ve Karşıyaka Spor Salonunda devam eden şampiyonaya 21 ilden 260 sporcu katılım sağlıyor.


Heyecan dolu “Kulüpler Arası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası” 25 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek.


25 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan final maçlarının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek. Kulüplere kupa, sporculara ise madalya ve başarı belgesi takdim edilecek.

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